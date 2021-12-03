Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Erzurum ve Kars'taki operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel ile 70 timin görev aldığı belirtildi.