Ağrı'da kamyonla çarpışan otobüsün alev aldığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da kamyonla çarpışan yolcu otobüsü alev aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan, trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|27
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Başakşehir
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Hatayspor
|12
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Ankaragücü
|12
|12
|16. Giresunspor
|12
|12
|17. Sivasspor
|13
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4