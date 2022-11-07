Ağrı'da kamyonla çarpışan otobüsün alev aldığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.