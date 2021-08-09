Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs salgın survivor corona
İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azaldı
İşsizlik oranı haziranda bir önceki...
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildic
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist...
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi
Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık...

Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." dedi.

Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Antalya'daki yangınlara ilişkin, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak." dedi.

"Antalya'da zarar gören 45 iş yerinin önemli bir kısmına bugün ödeme yapılacak"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Antalya'daki yangınlar) 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.