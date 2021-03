AGD, 250 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak

Bayrampaşa'da bulunan bir otelin toplantı salonunda yerel ve ulusal basının katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, başlattıkları projenin amacı hakkında bilgi verdi. 250 Bin Hediye Kuranı Kerim projesinin duyuru ve tanıtımını yapmak amacıyla basın toplantısı düzenlediklerini söyleyen Genç, peygamber efendimizin (Sallalahu Aleyhi Vesellem) 'Kuran’da, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır. O, hak ile bâtılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah onu şaşırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O, akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin karışmamasına yegâne sebeptir.' Hadisini hatırlatarak konuşmasına başladı.

"Hakk’ın tebliğ edilmediği tek bir genç bile bırakmadan bu çalışmaları yapmanın gayreti içindeyiz"

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi olarak insanların özellikle de gençlerin Kur'an-ı Kerim ile buluşması ve onu başucu kitabı olarak sürekli okumasını sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını vurgulayan Genç, "Halisane niyetlerle yapılan bu çalışmalar vesilesiyle Rabbimizin milletimizi ve ümmeti her türlü musibetlerden muhafaza etmesini ve bağışlamasını temenni ediyoruz. Misyonu inançlı ve fedakâr bir neslin yetiştirilmesi olan Anadolu Gençlik Derneği, muhatap olduğu gençliğin içinde bulunduğu meselelerle ilgilenmek ve bu meselelere meşru dairede çözümler üretmek için gayret ortaya koymaktadır. Modern sistemin ahlak ve inancı bireysel ve içe dönük bir mesele olarak değerlendirdiği bir ortamda 'Önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla hareket etmekteyiz. Sadece dünyevi ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönlendirilmiş gençlerimize, hayatın aslında iman ve cihat olduğu şuurunu aşılamak gayesiyle eğitim çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. Tüm illerimizde genel merkezimizin nezaretinde olduğu gibi İstanbul’da da İl yönetimimizin kontrolünde 39 ilçe yönetimimiz ile birlikte şehrimizin tüm bölgelerine ulaşmak ve Hakk’ın tebliğ edilmediği tek bir genç bile bırakmadan bu çalışmaları yapmanın gayreti içindeyiz." dedi.

"Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bu çalışmayı başlatmamızın elbette özel bir anlamı var"

Genç, "Mushaf-ı Şerife hürmeti dolayısıyla ayağını uzatıp istirahat etmeyi edebine yakıştıramayan bir ecdadın torunları olarak Kuranı Kerim’i gençlerimizin gündeminde tutmak, O’nun hükümlerini hayatımızın vazgeçilmez prensipleri haline getirmek temel gayelerimizin başında gelmektedir. Kur'an ayı olarak adlandırılan Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bu çalışmayı başlatmamızın elbette özel bir anlamı vardır. Salgın dolayısıyla herkesin yoğunluklu olarak evlerinde vakit geçirdiği bu dönemde her türlü meseleye çözüm yolları sunan hayat rehberimizin bu hastalığa da bir şifa vesilesi olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu. Başlattıkları projede geçen 250 bin sayısının sıradan bir sayı olmadığını, bunun Çanakkale’de dini ve istiklali için can veren 250 bin şehidimize seçildiğini belirten Genç, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Allah'tan rahmet diledi.

"Her gencimizin özel bir Mushaf'ının olması ve onunla hemhal olmasını istiyoruz"

Çalışmamızın teknik süreçlerini yönetmek amacıyla çevrimiçi sistemler oluşturulduğunu hatırlatan Genç, hem hazırlanan altyapı hem de projenin amacı hakkında şu ifadelere yer verdi: "Kuranı Kerim bağışından hediye talebine ve gerekli yerlere ulaştırılmasına kadar tüm işlemler bu çevrimiçi altyapı vasıtasıyla şeffaf bir şekilde takip edilebilecektir. Bu amaçla oluşturulan görsel ve yazılı materyallerin tümü bu çalışmaya özel olarak açtığımız web sitesinden tedarik edilebilecektir. Biz istiyoruz ki her bir gencimizin şahsına özel bir Mushaf’ı olsun, hayatı boyunca onunla Kuran okumayı öğrensin, onunla her gün hem hal olsun hatta onunla hafızlık yapsın. Çantasında kolayca taşısın ve her mekânda ona müracaat edip huzur bulsun. Her türlü fuhşiyatın gençlerin gözleri önüne serildiği ve rahatlıkla ulaşıldığı böyle bir dönemde Kur'an-ı Hâkim'i gençlerimizin gündemine sokmak, onlara Kur'an’a ulaşmaları için pratik bir yol sunmak en hayırlı bir hizmet olacaktır. Çalışmamızın ilk etabında bugün başlangıcını yaptığımız tanıtım programı ile bağışçılarımızın Kur'an-ı Kerim hediyelerini tespit etme ve kabul etme bağlamında talep toplama sürecini başlatmış oluyoruz. Kuranı Kerim hediye etmek isteyen bağışçılarımız, oluşturulan web sitesi, il merkezimizdeki çağrı merkezi ve ilçe merkezlerimizdeki sorumlularımız vasıtasıyla bağış işlemlerini yapabileceklerdir. İkinci etapta ise gelen hediye Kur'an-ı Kerimler hızlı bir şekilde talep edilen yerlere yine aynı yollarla ulaştırılmış olacaktır. Dağıtım sürecinde çalışmamızın bir paydaşı olan Cansuyu Yardımlaşma Derneği'mizin hem yurtiçi hem de yurtdışı dağıtımındaki yetkin dağıtım kanallarından istifade etmiş olacağız. Ayrıca hediye Kur'an-ı Kerim bağışı yapmak isteyen kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın dağıtım sürecindeki taleplerini de dikkate alma gayretinde olacağız. Böyle hayırlı bir çalışmanın milletimize duyurulması ve gündemde tutulması kapsamında programımıza teşriflerinizden dolayı siz kıymetli basın mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."