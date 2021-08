Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:59