Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.

Afganistan'daki patlamalar

Afganistan'daki patlamaları terör örgütü DEAŞ'ın "Horsan Kolu"nun üstlendiği hatırlatılan ve DEAŞ ve Taliban için süreci nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tabii DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Onun Taliban'dan farkı nedir, ne değildir veyahutta Taliban ile ne gibi bir mücadelenin, savaşın içine girecekler onları ben şu anda kestirmem. Ama bildiğim bir şey var ki ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. O da terör o da terör, böyle bir durum ortada. Bütün mesele Afganistan halkının huzurunu, Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşama geçmesini görmek. Eğer Amerika'nın yapacağı bir şey varsa bunu sağlamaktır.



Atacağı bir adım varsa bu alanda bir adım atmaktır ama Amerika, 'Ben çekildiğim gidiyorum' deyip çekilip gidiyor, ondan sonra 'Ne derdiniz varsa görün' diyor. Şu anda NATO ne yapacak biz de bir NATO üyesiyiz, şu anda o noktada tabii görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların da planlamalarını yapacağız ama bütün mesele bir sorumluluk alanımızdaki adımları attık ve bu gece itibariyle de oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz. Artık oralarda bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet orada, az sayıda 20-30 kişilik, onlar kalacak. Bunun dışında kimse kalmayacak. Bu şekilde de oradan ayrılmış oluyoruz. sonucu hayırlı olsun diyorum."

"Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız"

Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili şunları kaydetti:

"Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız."

"Türkiye ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'in gerçek dostu"

Erdoğan ile yapılan görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarına işaret eden Komsic, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu birçok kez kanıtladığını ifade etti.

Komsic, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara da değindiklerini belirterek, "Bir sonraki Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü toplantısının Bosna Hersek'te düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantılar, bir serinin devamıdır ve ortak kanaatimize göre; bu toplantılar bu bölgedeki istikrarın sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır." diye konuştu.

Söz konusu toplantılarda somut projelerin istişare edildiğini söyleyen Komsic, "Bunların belki de en önemlisi Saraybosna-Belgrad otoyol projesidir." dedi.

Komsic, görüşmede Bosna Hersek'teki Türk yatırımlarının da ele alındığını aktararak, "Türk yatırımcıların ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren şirketlerin yerli şirketlerle eşit duruma getirilmesi noktasında somut adımların atılması gerekiyor." dedi.

"Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur"

Dzaferovic de Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin dost ve kardeş ilişkiler olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Bosna Hersek'ten hiçbir şey istemiyor. Yalnızca yardım teklif ediyor. Biz bu tavrından dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç yıllık görev süresi boyunca Türkiye ile ve çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Dzaferovic, "Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur ve Batı Balkanlar'da istikrar sağlama politikası izlemektedir. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü toplantıları da bu noktada büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda da Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu anımsatarak, Türkiye ile ekonomik ilişkilerde imkanların yeterli biçimde kullanılmadığına dikkati çekti.

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin de bir istikrar projesi olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Bu projenin Bosna Hersek'in birçok noktasından eşzamanlı olarak başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun böyle olması tüm tarafların çıkarına olacaktır." dedi.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in iyi bir gelecek için barış, istikrar ve işlevsel devlet kurumlarına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.