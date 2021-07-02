Afganistan'daki havalimanı ile ilgili temaslar sürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Akar, Kırgızistan ve Tacikistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler ile gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun geçen temaslarında büyük samimiyet ve yakın ilgiyle karşılandıklarını belirten Akar, gerek Kırgızistan gerekse Tacikistan’da gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ata yurdu Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliev ile görüştüklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Caparov’a Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Görüşmelerimizde kendi görüşlerimizi aktardık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onlar da görüşlerini, çalışmalarını paylaştılar. Son derece yapıcı, samimi görüşmeler oldu. Kırgızistan bizim kardeşimiz. Onlarla beraber savunma ve güvenlik konularında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bunları bir kez daha gözden geçirdik. Bir taraftan personelin eğitimi, tatbikatlar ve askeri eğitim iş birliği konularını görüştük diğer taraftan silahlı kuvvetlerin teçhizi bakımından savunma sanayi alanında neler yapılabileceğine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yaklaşımlarımızın bir ve benzer olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Çeşitli konularda mutabakat sağladık."

Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu aktaran Akar, "Bunu detaylandırıp savunma ve güvenlik konusunda neler yapabileceğimizi görüştük. Önümüzdeki günlerde bunların uygulamasına başlayacağız. Bu çalışmaların sadece iki ülke açısından değil, Orta Asya’daki tüm dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek yönüyle de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Akar’dan IDEF daveti

Kırgızistan’daki temaslarının hemen ardından geçtiği Tacikistan’da da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldiğini ifade eden Akar, görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Nisan ayında Kırgızistan ve Tacikistan sınır hattında yaşanan gerginliği hatırlatan Akar, "Bu sıkıntının devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeyle sulh ve sükunla çözülüyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Ayrıca Afganistan konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda bundan sonra karşılıklı olarak neler yapılabileceğini görüştük." dedi.

Hem Kırgızistan hem de Tacikistan ile askeri diyalog toplantılarına devam edilmesine yönelik çalışmalara hız verileceğini aktaran Akar, "Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim iş birliği hem de savunma sanayi konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum. Hem Kırgız hem de Tacik muhataplarımızı ağustos ayında yapılacak Savunma Sanayi Fuarı’na (IDEF) davet ettik. Sonuç olarak hem Kırgızistan hem Tacikistan’da yapılan görüşmelerimizin son derece olumlu ve sıcak geçtiğini, kardeşler arasında gerçekleşen görüşmeler olduğunu, birlikteliğin hem ülkeler hem de bölgenin sulh ve selameti için önemli olduğunu karşılıklı olarak dile getirdik." değerlendirmesinde bulundu.