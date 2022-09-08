AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada

AFAD, muson yağmurları sebebiyle zor günler geçiren ülkeye ilk ekibini 7 Ağustos'ta gönderdi.

Yağışların artması ve yaşanan sel felaketleri sonucu ağustosun sonuna doğru 20 kişilik bir AFAD ekibi, ülkeye geldi.

O tarihten bu yana Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde çalışmalar yürüten AFAD, binlerce çadır ve gıda kolisini, Pakistanlı selzedelere ulaştırdı.