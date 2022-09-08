AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden muzdarip Pakistan'da ilk andan bu yana sahada faaliyet gösteriyor.
GÜNCEL 08.09.2022, 16:17
AFAD, muson yağmurları sebebiyle zor günler geçiren ülkeye ilk ekibini 7 Ağustos'ta gönderdi.
Yağışların artması ve yaşanan sel felaketleri sonucu ağustosun sonuna doğru 20 kişilik bir AFAD ekibi, ülkeye geldi.
O tarihten bu yana Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde çalışmalar yürüten AFAD, binlerce çadır ve gıda kolisini, Pakistanlı selzedelere ulaştırdı.
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