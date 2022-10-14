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AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını bildirdi.

GÜNCEL 14.10.2022, 23:06
AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

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