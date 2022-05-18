AFAD Acil uygulaması İstanbul deprem tatbikatı için hazır

Vatandaşların afet öncesinde, anında ve sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, 20 Mayıs'ta düzenlenecek İstanbul Tahliye Yerleştirme ve Barınma Tatbikatı'nda aktif olarak kullanılacak.

GÜNCEL 18.05.2022, 20:30
AFAD Acil uygulaması İstanbul deprem tatbikatı için hazır

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, afet durumunda karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesi. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, tatbikatın önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Afet bölgelerinde aktive edilen "Tek Tuşla Acil Çağrı" fonksiyonu, acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesini sağlayarak, mobil GSM operatörlerinde yaşanabilecek yoğunluğu ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, AFAD Acil uygulaması, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine de olanak sağlayarak, ekiplerin afetzede vatandaşlara çok daha hızlı ve kolay ulaşabilmesini sağlıyor.

Tatbikatın merkez ilçesi olan Kağıthane'de tatbikat süresince aktive edilecek "Tek Tuşla Acil Çağrı" fonksiyonu ile uygulamanın aktif kullanımı test edilirken, vatandaşların da afet farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Tek tuşla yardım talep edilebiliyor

Tamamen yerli ve milli imkanlarla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil uygulamasında tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay. Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle uygulama aktif hale geliyor.

Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayan vatandaşlar, uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor.

Afetin ilk saatlerinde vatandaşların güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösteriliyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabiliyor.

İstanbul Tahliye Yerleştirme ve Barınma Tatbikatı

Deprem tatbikatı 20 Mayıs'ta, AFAD tarafından geliştirilen AFAD-RED sisteminde üretilen senaryo gereği, Adalar merkezli, büyüklüğü 7,5 olan ve İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamını farklı düzeyde etkileyen bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek.

Tatbikat, Kağıthane ilçesi merkez olmak üzere 18 farklı noktada icra edilecek. 24 ilden 13 afet grubu, yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 704 personel ve 239 aracın katılımı planlanıyor.

Afyonkarahisar, Manisa, Düzce, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, İzmir, Bolu, Çankırı, Yalova, Tekirdağ, Adana, Samsun, Diyarbakır, Van, Elazığ, Ankara, Erzurum, Kastamonu, Bilecik ve Muş illerinden de farklı düzey ve kapasitede katılım sağlanacak.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatta, olası bir deprem durumunda ortaya çıkacak önemli konulardan tahliye, yerleştirme ve barınma başta olmak üzere çok sayıda senaryo test edilecek.

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