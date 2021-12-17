AFAD: 12 yılda 5 kıtadaki 65 ülkede operasyonlar yürütüldü

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin afetlere yaklaşımını değiştiren Başkanlığın, 12. yaşını "Afete Hazır Türkiye" hedefine ve insanlığa yaptığı önemli katkılarla kutladığı belirtildi.Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin, afet yönetiminde dönüm noktası olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek elde toplanması ihtiyacının zorunlu bir hal alması nedeniyle kurulan AFAD'ın 17 Aralık 2009'da resmen faaliyete başladığı hatırlatıldı.

AFAD'ın kurulması ile afet ve acil durumlarda "risk yönetimi" anlayışının benimsenerek "Bütünleşik Afet Yönetimi" sistemine geçildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Afete müdahaleyi de içeren ancak önceliği afet öncesinde önlemeye ve risk azaltmaya verildiği programlar uygulayan AFAD, toplumda afet farkındalığının oluşturulması için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Bu kapsamda 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan eden AFAD, 56 milyon insana ulaşmayı başardı. AFAD ülke genelinde Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TAMP) hazırlarken 80 ilde il risk azaltma planlarını izleme ve takip yazılımlarıyla birlikte hayata geçirdi, İstanbul'u tamamlamak üzere çalışıyor."

Açıklamada, AFAD'ın "müdahale sürecinin afet olmadan önce hazırlıkla ve risklerinin azaltılmasıyla başladığı" ilkesiyle hareket ettiği aktarılarak bu nedenle TAMP ve 81 il afet müdahale planlarının 7 yıl önce uygulamaya alındığı ve sürekli güncel tutulduğu bildirildi.

Arama kurtarma personelinin sayısı 1797'ye çıkarıldı

Afet yönetiminin bilişim altyapısını oluşturan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) geliştirilerek çalıştırıldığı belirtilen açıklamada konuya ilişkin bilgiler şöyle paylaşıldı:

"AFAD, TAMP'ın en iyi şekilde uygulanması için bakanlık merkezlerinden saha destek öncü ekibini, operasyonel işler için 81 ilde yerel destek saha ekiplerini oluşturuyor. Afetlerde görev alacak ekipleri standardize eden AFAD Akreditasyon Sistemi'nde, 382 üyesiyle birlikte 14 STK ve kuruluş ekibini akredite etti. AFAD, arama kurtarma personelinin sayısını 1797'ye çıkardı ve artırmaya devam ediyor. Yeni nesil AFAD arama kurtarma araçları ile Türkiye'nin 780 araçlık arama kurtarma parkını oluşturdu. Türkiye genelinde, hafif arama kurtarmayı yürütebilecek farklı kurum ve kuruluşlardan 38 bin 424 arama kurtarma personeline eğitim verdi. Yalnızca 2021'de bir uluslararası, 10 bölgesel düzey, 51 yerel düzey olmak üzere 62 Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatı gerçekleştirdi. 2021 boyunca 3 bin 273 afet ve acil duruma müdahale etti."

Açıklamada, Türkiye Afet Lojistik Ağı'nın kurularak ağın birincil bağlantılarını 27 Bölgesel AFAD Lojistik Merkezi, ikincil bağlantılarının ise 54 Destek Depo ile örüldüğü belirtilerek "7/24 çalışan merkezler ve depolarda hazır bulunan malzeme konteynerlerini tırlara dakikalar içinde yükleyerek afet bölgesine gönderiyor. 92 binden fazla AFAD aile çadırını ve 1600'den fazla AFAD Yaşam Konteyneri'ni uyku ve mutfak malzemeleriyle hazır tutuyor. Sadece 2021'de afetlerden zarar gören 13 bin 578 aileye nakdi yardım yaptı. Son 2 yılda afetlerde evini kaybedenler için 38 bin 574 konutu yatırım programına alırken 10,135 aileye kalıcı konut teslim etti." bilgisi verildi.