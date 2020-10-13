Adana’nın sınırlarını aştı, dijital dünyada fırtına estirdi

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 11 Ekim Pazar günü lezzet dolu bir programla görkemli bir final yaptı. Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle Adana Valiliği ev sahipliğinde dijital olarak gerçekleşen festivalin teması bu yıl, “İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana”ydı. Fiziksel bir buluşma olmadan geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri, gastro şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, kentin önde gelen lezzet markalarının hikayeleri ile 3 gün boyunca rengarenk görüntülere sahne olan 4. Adana Lezzet Festivali, Adana’nın sınırlarını aşarak dijital dünyada geniş kitlelerle buluştu.

Adana bu kez dijital dünya sahnesindeydi!

Açılışı Merkez Park’ta yapılan ve yayınların Adana Müzesi’nde gerçekleştiği 4. Adana Lezzet Festivali, 9 Ekim’de mangal ateşinin yakılmasının ardından ülkemizin et profesörü olarak bilinen Cüneyt Asan’ın ve yerel şeflerin uzun süre konuşulacak gastro şovu ile açıldı. Sahrap Soysal, Ebru Baybara Demir, Hazer Amani, Orhan Demirok, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şeflerin Adana mutfağını vurgulayan şovları büyük bir ilgiyle izlendi. Festival dünyaca ünlü pek çok özel konuğu da festival severlerle buluşturdu. Steven Raichlen, dünyanın diğer ucundan “Etin Diyarı Adana”yı selamlarken Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şefi Luca de Astis de İstanbul’dan bağlanarak canlı bir gastro şovla festivali renklendirdi.

İkinci gün, Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Adana Valisi Süleyman Elban söyleşisi ile başladı

Festivalin ikinci gününde söyleşi bölümü ise; gazeteci Cüneyt Özdemir’in Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile gerçekleştirdiği sohbet ile başladı. Sonrasındaysa festival, Türkiye’nin ünlü şefleri Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir’in Adanalı Kadın Kebap Ustası Melek Kıyan eşliğindeki “Kadın Şefler Mangal Başında” gastro şovu ile devam etti.

Adana Kebabı’na kadın eli değdi

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan “Kadın Şefler Mangal Başında” gastro şovunda Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile taçlandırılan Adana Kebabı’nın tüm detayları konuşuldu. Adana şehriyle bütünleşmiş Adana Kebabı hazırlanırken kullanılan malzemelerden pişirme tekniğindeki püf noktalarına, pişirilmesinden sunumuna kadar tüm incelikleri anlatıldı. Ünlü şefler Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir ile Adanalı Kadın Kebap Ustası Melek Kıyan’ın gastro şovunda daha çok erkek ustalardan tatmaya alıştığımız Adana Kebabı’na kadın eli değdi.

Steven Raichlen, dünyanın diğer ucundan “Etin Diyarı Adana”yı selamladı

Birbirinden özel konukların ağırlandığı, sokak sokak Adana lezzetlerinin keşfedildiği, kentin asırlık çınarlarının hikayelerine tanıklık ettiğimiz festival, dünyaca ünlü pek çok özel konuğu da festival severlerle buluşturdu. Et ve barbekü denildiğinde ilk akla gelen isim olan dünyanın en ünlü et uzmanlarından Amerikalı şef, yazar ve televizyon yıldızı Steven Raichlen, dünyanın öbür ucundan, ABD Miami’den “Etin Diyarı Adana”yı selamladı. Izgara üzerine otuzdan fazla kitabın yazarı, Japonya’dan Amerika’ya birçok ülkede televizyon şovları yayınlanan Raichlen, pek çok kez Türkiye’yi ziyaret ettiğinden bahsetti ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.

Adana Kebabından ilham alan portakallı ördek çok ilgi gördü

Festivalin son günü açılışını, Şef Osman Kuşdemir ve Şef Barış Akgül ile Şef Mehtap Kenanoğlu ve Şef Veli Menevşe, festivale özel hazırladıkları iki gastro şov ile yaptı. Genetik Mühendisi, Beslenme Uzmanı Dr. Melis Durası’nın “Topraktan Sofraya Beslenme Kültürü”nü yorumladığı program ise ilgiyle izlendi. Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şef Luca de Astis, İstanbul’dan canlı olarak bağlandığı gastro şovunda Adana Kebabından ilham alarak yorumladığı portakallı ördek ile epey ilgi gördü. Komili degüstatörü ve Ayvalık Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı, gastronomi dünyasının duayen isimleri, şef ve gazetecilerden oluşan konuklarıyla birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde nefis bir zeytinyağı tadımı gerçekleştirdi.

Şef Hazer Amani’den Adana’ya özelşalgamlı Şah Pilavı yorumu

Ünlü şef Hazer Amani’nin Adana’dan canlı olarak yayınlanan gastro şovu ise festivalin son gününe damgasını vurdu. Gastro şovda Amani’ye Adanalı Şef Bedia Gücüm eşlik etti. Hazer Amani ve Bedia Gücüm’ün Adana lezzetlerinden şalgam ile yeni bir boyuta taşıdığı Şah Pilavı, Adana Mutfağına yepyeni bir tat ve yorum kazandırdı.

Gastronomi dünyasının duayen isimleri bir aradaydı

Festivalin son gününde,Mutfak Dostları Derneği Yönetim Başkanı ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Kakınç’ın moderatörlüğünü yaptığı “Gastronomi Şehri Olmak” konulu panelde; Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz gastronomi şehri olma yolculuğunu konuştular. Akdeniz Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim yönetimindeki “Pandemi Sonrası Gastronomi Turizminde Motivasyon ve Sürdürülebilirlik” konulu bir diğer oturumun konukları, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, turizmci ve danışman Cem Kınay ile Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol oldu. Gazeteci, yazar, MDD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Slow Food İzmir Bardacık Birliği Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğündeki “İyi, Temiz ve Adil Gıda...” panelinde ise Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici, Slow Food Tarsus Birliği Lideri Yasmina Lokmanoğlu ve ÇUKTOB Başkanı, TÜROFED ve TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Tayyar Zaimoğlu iyi, temiz ve adil gıdanın geleceğini masaya yatırdı. Hürriyet Gazetesi Yazarı ve MDD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Erke moderatörlüğündeki “Geleceğe Bakış: Dijital Gastronomi” başlıklı son panelin konuğu ise, MDD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Serim oldu.

Adana’nın lezzet hazineleri dijital dünyada

Festival boyunca, Perulu şef Bruno Santa Cruz ve İtalyan şef Matteo Bertuletti şef Türev Uludağ eşliğinde “Lezzet Durakları”nı gezerken; bir yandan da Gastronomi Dergisi yazarı Aliye Gümüş sunuculuğunda gerçekleşen “Adana Yerel Yemekleri Atölyesi”nde Adanalı kadınların geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan yemek yapımları izlendi. Festival akışı içerisinde; yöreye özgü ürünlerin hasat ve üretim süreçleri, sokak lezzetlerinin incelikleri, kentin asırlık çınarları ekranlara taşındı.

4. Uluslararası Lezzet Festivali, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın trio konseriyle Adana lezzetlerine müzikle renk katarak kapanışını yaptı.