Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçuluk yapanlara verilecek ceza '1 yıldan 3 yıla kadar' olarak yeniden düzenlenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarında cezaların artırılacağını bildirdiğinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "fiyatları etkileme" suçunun Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde yer aldığına işaret etti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu düzenleme, caydırıcı nitelikte cezalar içermemektedir. Bu nedenle cezanın, '1 yıldan 3 yıla kadar' olarak yeniden düzenlenmesi, eğer besinlerin, malların veya işçi fiyatlarının artmasına yol açacak sonuçlar, manipülasyonlar, gerçek dışı haberler oluşturduğu takdirde bu cezanın yarısı oranında artırılması, aynı suçu tellallar, bu işi yapan ruhsatlı simsarlar yaptığı takdirde yarı oranında daha cezanın artırılması şeklinde yeniden cezayı tanzim eden çalışmalar yapılmaktadır. Bu, fiyatları etkileyerek haksız kazanç elde etme peşinde koşan art niyetli kişilere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı olma vasfını yükseltecektir. Bir de stokçuluk var. Elindeki malları kamunun ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler bunları satmayıp da fiyat biraz daha pahalansın veya başka neden, hesaplarla satmaktan kaçındığı takdirde burada da başka ceza öngörüyor Türk Ceza Kanunu. Şimdi bu cezayı da 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz. Cezanın hem alt sınırı artırılmakta hem de üst sınırı artırılmaktadır."

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarındaki cezaların alt ve üst sınırlarının, artırım oranlarının değiştirileceğini ifade eden Bozdağ, "Böylelikle bu iki suç da tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Yani şartlar oluştuğunda, sulh ceza hakimi takdir ettiğinde veya yargılamayı yapan herhangi mahkeme takdir ettiğinde bunların tutuklama ihtimali de artık hakimlerin ve mahkemelerin takdiri kapsamında mümkün olabilecektir." dedi.

Mevcut düzenlemenin tutuklama yasağı kapsamında olduğu için tutuklama tedbirinin uygulanma ihtimalinin bulunmadığına işaret eden Bozdağ, yeni düzenlemeyle hem ceza miktarı hem de diğer hükümlerin uygulanması bakımından yeni bir sürece geçileceğini söyledi.

Bekir Bozdağ, bu düzenlemenin, caydırıcı vasfıyla hem fiyatları etkilemeye teşebbüs ederek hem de stokçuluk yaparak haksız kazanç peşinde koşan kötü niyetli kişilerin ceza hukuku bakımından caydırıcı şekilde cezalandırılmasına yol açacağını vurguladı.

Yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Bozdağ, bu konunun TBMM'nin takdirinde olduğunu bildirdi.

Hakim ve savcı yardımcılığı

Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin soru üzerine ise Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim ve savcı yardımcılığının hukuk sistemine kazandırılacağını söylediğini hatırlattı.

Yeni dönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcılarının, Türkiye Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimden sonra "hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı" olarak atanacaklarını, 3 yıl süreli bir eğitimden geçileceğini anlatan Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının, doğrudan adliyelerde bir hakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacağını söyledi.

Bekir Bozdağ, eğitici hakim veya savcıların yetkin hakim ve savcılardan oluşacağını, eğitici hakim ve savcılara en fazla iki yardımcı verileceğini dile getirdi.

Hedefin, usta çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcı yardımlarının meslek öncesinde iyi bir eğitim alması olduğunun altını çizen Bozdağ, 9 ay hukuk, 9 ay ceza mahkemelerinde, ayrıca istinaf mahkemelerinde ve Yargıtay'da eğitimler alınacağını belirtti.