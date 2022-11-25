Son Dakika

Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız

Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlardan yana taraf olduklarını, bu konunun hükümetlerinin ve Adalet Bakanlığının öncelikli ve değişmez maddeleri arasında yer aldığını bildirdi.

GÜNCEL 25.11.2022, 15:00
Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, bir insanlık suçu ve kadının yaşam hakkının ihlali olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yaşam hakkının koruma altına alındığına işaret eden Bozdağ, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin bu hakka sahip olduğunu ifade etti.

Bozdağ, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu hem hükümetlerimizin hem de Bakanlığımızın en öncelikli ve değişmez gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Son 20 yılda kadına karşı şiddetle mücadele konusunda son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Anayasa'nın 10'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere mevzuatta yapılan değişikliklerin tarihi reform olduğunu aktaran Bozdağ, TCK'daki değişiklikle, boşanılan eşe ve kadına karşı işlenen suçların, cezada artırım nedeni haline getirildiğini hatırlattı.

"Israrlı takip ilk defa müstakil suç olarak düzenlendi"

Bakan Bozdağ, "kasten yaralama" suçunun kadına karşı işlenmesi halinin tutuklama nedenleri arasında sayıldığını, ısrarlı takibin ilk defa müstakil suç olarak düzenlendiğini, aile içi ve kadına karşı eylemlerin resen takip edilmesinin sağlandığını bildirdi.

Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, talep halinde her kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirildiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarını soruşturmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde soruşturma büroları kurularak özel olarak bu işe bakmak üzere Cumhuriyet savcıları görevlendirilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddet eylemleri hakkında karar vermek üzere tedbir mahkemeleri belirlenerek, ihtisaslaşmanın önü açılmıştır. Şiddet mağduru kadınların, faille yüz yüze gelmeden özel ortamlarda uzman eşliğinde beyanlarının alınması sağlanarak ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürmekte kararlıyız."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Kasım 2022
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:56
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4