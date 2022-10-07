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Adalet Bakanı Bozdağ: Cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

GÜNCEL 07.10.2022, 11:39
Adalet Bakanı Bozdağ: Cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz

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