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Kurban Bayramı kutlanıyor

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Yurdun birçok şehrinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 10 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesine başvurdu. 

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Önce arı soktu, sonra elini kesti

Yaralanan vatandaşlardan Yüksel İnce, gazetecilere, kurban kestikten sonra elde edilen etleri doğramaya başladıklarını belirterek, "Arı elimi soktu, ona bir şey tutalım derken bıçak elimi kesti. Ciddi bir şey yok. Tedavi olmak için hastaneye geldik." diye konuştu. 

Sakarya'da da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ile Toyotasa İlkyardım Hastanesine başvurdu. 

SAÜEAH Acil Servise başvuran Faik Toygar, tedavisinin ardından gazetecilere, 27 yıllık kasap olduğunu söyledi. 

Kurbanlığı keserken yaralandığını anlatan Toygar, "27 yıldır bu işi yapıyorum. Bir boşluğa denk geldi, nasıl oldu bilmiyorum. Hep haberlerde seyrediyorduk, demek ki biz de haber olacakmışız." diye konuştu. 

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