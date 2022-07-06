Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerinin Akdeniz olması bekleniyor

Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği Abdülhamid Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "Mavi Vatan'da kendi deniz etki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimizi 4 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. En büyük gücümüz filomuzun derin deniz sondaj gemileri. Önce Fatih, akabinde Yavuz ve en son Kanuni sondaj gemisi filomuza katılmıştı." diye konuştu.