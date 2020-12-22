ABD'nin yaptırım kararı NATO ittifakını da olumsuz etkileyecek

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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DündarDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geldi.

Komutanlıkta, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üs Savunma Harekat Merkezi'ne geçerek tatbikata ilişkin brifing aldı. Daha sonra personele hitap eden Akar, Deniz Kuvvetlerinin şanlı tarihinden aldığı güçle yapılması gereken ne varsa başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

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