ABD'nin yaptırım kararı NATO ittifakını da olumsuz etkileyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geldi.

Komutanlıkta, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üs Savunma Harekat Merkezi'ne geçerek tatbikata ilişkin brifing aldı. Daha sonra personele hitap eden Akar, Deniz Kuvvetlerinin şanlı tarihinden aldığı güçle yapılması gereken ne varsa başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.