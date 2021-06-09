Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon...
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği...
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin...
AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı
AB ile Yunanistan arasında Türkiye...

ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım" şeklinde ifade etti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.