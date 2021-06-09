ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım" şeklinde ifade etti.