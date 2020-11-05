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ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır." dedi.

ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli, "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

"ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır. ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerlendirilmelidir." 

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