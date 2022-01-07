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8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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