MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
07 Ocak 2022 Cuma 11:35