700’den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden sevk ve idare ederken dün de operasyonun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne giderek operasyon bölgesini yerinde incelediAkar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınır bölgesindeki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, gece geç saatlere kadar burada kalan Akar ve komuta kademesi, operasyonu komuta etti.

Gece boyunca sahadaki son durumu yakından takip eden Akar, TSK'nın en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Teröristlerin döktüğü kanın hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edileceğini vurgulayan Akar, "Diğer faaliyetlerimizin yanı sıra Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3... Şimdi de Pençe-Kaplan Operasyonumuz başladı. Mehmetçik'in yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu.

TSK'nın Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekat bölgelerinden İdlib'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik. Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından bakmamaları, karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.