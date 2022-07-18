7 TEMMUZ DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI!

2022 yılı kutlamalarının teması “DÜNYA BARIŞI İÇİN KENDİNLE BARIŞ” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmalar da devam ediyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri gerçekleşen 2022 yılı Dünya Değişim Günü kutlamalarına ilişkin şöyle açıklama verdi: “Bu özel gün 2018 yılında Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için ilan edildi ve her yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlamalar kapsamında, 7 Temmuz Perşembe günü yurt genelinde ve tüm dünyada 100’ün üzerinde şehirde tüm halka açık ücretsiz etkinlikler gerçekleşti. Etkinliklerde bu yılın teması olan “Dünya Barışı İçin Kendinle Barış” ana teması çerçevesinde önemli bir farkındalık yaratıldı. Kutlamalar özellikle halka açık meydanlarda ve parklarda gerçekleşti. Ayrıca doğada da kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda konserler, danslar, değişim nefes çalışmaları ve bireyin pozitif yöndeki değişimi üzerine farkındalık yaratan konuşmalar yer aldı. Organizasyonlara belediyelerin büyük desteği oldu.

Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapıldı.

Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Tekirdağ, Denizli, Samsun, Antalya, Bursa, Eskişehir, Marmaris, Edremit, Bodrum, Gölcük, Çorlu, gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.”

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti. Yetkililer şunları söyledi: “İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yenimahalle Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Edremit Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya Değişim Günü 2022 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2023 yılında 7 Temmuz’da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız.”