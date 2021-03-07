Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
Kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti en sert şekilde kınıyorum
Kadına yönelik her türlü fiziki...
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11...
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete...
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1...

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." ifadesi kullanılarak, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.