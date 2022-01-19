Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
19 Ocak 2022 Çarşamba 12:11