7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.