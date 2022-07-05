7 ilde kaçak sigara operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 8 suç grubuna yönelik "Nefes Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
GÜNCEL 05.07.2022, 12:43
Bakan Soylu, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Operasyon Merkezi'nden yönetti.
Operasyonun yapıldığı illerden bazılarına videokonferans yöntemiyle bağlanan Soylu, burada görev yapan personelden ele geçirilen kaçak tütün ve tütün ürünleri hakkında bilgi aldı. Operasyon merkezinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile daire başkan yardımcıları da hazır bulundu.
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