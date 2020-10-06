Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm salgın corona survivor koronavirüs
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl...
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal...
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda...
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler...
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru...

7 AYDA 43 MİLYON KONUŞULMA İLE REKOR KIRILDI

Küresel bir salgın haline dönüşen COVID-19 hayatımıza gireli 7 ay oldu. Mart ayından itibaren yaşantımızda birçok şey köklü değişimlere uğrarken, pandemi hakkında 43 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi. Dünya çapındaki toplam vaka sayısı ise 35 milyonun üzerine çıktı.

7 AYDA 43 MİLYON KONUŞULMA İLE REKOR KIRILDI

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press’indijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 452 bin, online mecralarda 40 milyon 214 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 883 bin haber yansıması tespit edildi.

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 35 milyon 415 bin 29 olarak güncellendi. Bu rakam 12 Ağustos ile kıyaslandığında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının o zaman 20 milyon 292 bin 486 olduğu gözlendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 326 bin 46 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 19’uncu sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 7 milyon 457 bin 403 vakayla ABD, 6 milyon 623 bin 815vaka ile Hindistan, 4 milyon 927 bin 235 ile de Brezilya olarak sıralandı.

Anahtar Kelimeler:
Ajans PressCovid19PandemİCSSE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.