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6 ve 7 Haziran Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

6 ve 7 Haziran Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

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