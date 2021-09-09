Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09 Eylül 2021 Perşembe 11:25