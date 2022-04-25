56 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Operasyonumuz büyük bir başarıyla, planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.
GÜNCEL 25.04.2022, 10:45
Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti.
Pençe Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği, Zap'a 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde, sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Mehmetçiğin bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu.
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