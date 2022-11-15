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50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu"nun başlatıldığını, 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
GÜNCEL 15.11.2022, 09:53
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