Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan...
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
5 terörist güvenlik güçlerine teslim...
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55...
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç...

5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan beş teröristten birinin terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri BakanlığıPKK terör örgütünden kaçan ve biri terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve biri terör arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş terör örgütü mensubunun, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldukları belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

1 Ocak 2020'den bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği kaydedildi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.