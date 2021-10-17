Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın türkiye
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak
Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel...
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini gömeli de çok oldu
Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini...

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.