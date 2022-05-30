5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.