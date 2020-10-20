5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım'da başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor. Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak."

Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans seviyesindeki öğrenciler için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatılacağını açıkladı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek."