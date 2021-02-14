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5 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı nedeniyle, Tekirdağ ile Bursa'da 2 gün, Edirne, Kastamonu ve Balıkesir'de 1 gün ertelendi.

5 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

Edirne 

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Bursa 

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskler değerlendirildi.

Toplantıda bir dizi kararın alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 2 gün ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir." 

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

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