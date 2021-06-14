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40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı
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40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanıyor.

40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 40 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne aşı olmaya gelenlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit,  yaptığı açıklamada, bugün aşılamada bir alt yaş grubuna geçildiğini hatırlattı.

Ülke genelinde, bugün 750 binin üzerinde kişinin aşılanmasını beklediklerini belirten Yiyit, "Sadece bizim hastanemizi düşünürsek bugün 6 bin randevumuz var. Böyle giderse bir iki gün içerisinde 10 binin üzerinde sadece bizim hastanemiz için aşı randevusu bekliyoruz. Ülkemizde de 1 milyonun üzerinde kişinin günlük aşılandığı günlere doğru gidiyoruz. Belki de aşılamanın başladığı günden beri en güzel günlere doğru ilerliyoruz. Çünkü kalabalıkların akın akın gelmesi güzel günlere daha hızlı koştuğumuzun habercisi. Bu güzel bir görüntü çünkü çok kalabalık, yoğun. Ama organize giriyoruz. İnsanları bekletmeden, yoğun temasa sokmadan, hızlı şekilde randevuları eritiyoruz." diye konuştu.

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