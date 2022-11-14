4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."