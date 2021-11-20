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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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