4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL 06.08.2022, 14:10
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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