3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.
GÜNCEL 21.04.2022, 21:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak." dedi.
Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.
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