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35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yarın itibarıyla 35 yaş üstündekiler için de aşı randevularının açılacağını bildirdi.

35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün huzurlarınızda son günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınına son verecek olan aşı programının arzuladıkları ivmede devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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