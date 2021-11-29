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3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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