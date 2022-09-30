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3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL 30.09.2022, 20:46
3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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