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3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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