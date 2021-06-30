3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın hastalık gündeminden çıktığını belirterek, "Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim, küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir." dedi.

Aşılama programının planlı ve her bir vatandaşa en konforlu şekilde aşının ulaştırılması için tam bir seferberlik haliyle ilerlediğini vurgulayan Koca, Türkiye'nin, günlük 1 milyon dozun üzerinde aşılamayla nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Koca, bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirerek, "İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Aydınlık yarınların bizim olduğunu artık hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları daha önce de bu son dönemeçte temkinli ve teyakkuzda olmaya davet ettiğini hatırlatan Koca, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs bir RNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor."

50 yaş üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında üçüncü doz aşıların gerekliliği konusunun da değerlendirildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."