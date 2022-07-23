3 ayda 290 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti." bilgisine yer verildi.

Öte yandan, açıklamada, operasyonlara ait görüntüler ve ele geçirilen malzemelerin bilgisi de yer aldı.

Operasyon kapsamında tespit edilen mağara ve sığınaklarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

"21 AT-4 tanksavar silahı, 3 AT-5 tanksavar güdümlü füzesi, SA-16 güdümlü füze, 55 RPG-7 roketatar, 3 Lav tanksavar roketi, 22 çeşitli çapta havan, geri tepmesiz top, çok namlulu roketatar, 8 MK-19 bomba atar, 5 bomba atar, 180 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 milimetre 52 PKMS makinalı tüfek, 40 M-16 piyade tüfeği, 31 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 30 Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 19 Zagros keskin nişancı tüfeği, Cadex keskin nişancı tüfeği, 3 av tüfeği, 203/105 milimetre 30 obüs mühimmatı, 120 milimetre 31 havan mühimmatı, 82/81 milimetre 456 havan mühimmatı, 60 milimetre 305 havan mühimmatı, 1080 RPG-7 roketatar mühimmatı, 536 bomba atar mühimmatı, 1757 el bombası, 1372 el yapımı patlayıcı, 65 bin 937 Doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 81 bin 86 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 110 bin 18 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 48 bin 329 M-16 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi."