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24 Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildiğini, buraların hepsinin temizlendiğini, söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24 Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele bilançosunu açıkladı.

Bakan Akar, 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Türk Deniz Kuvvetleri yılda 200 bin saat seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı.

24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yılın başından itibaren 1212 terörist etkisiz hale getirildi."

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