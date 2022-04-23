23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü kutlanıyor.

GÜNCEL 23.04.2022, 12:08
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli Mücadele'nin başkumandanı olarak, milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam ediyoruz.

Geçen yüz yılda milletçe çok büyük badireler atlattık ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce Meclisimiz, bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.

Dünyada başka bir meclise nasip olmadığı veçhile kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz yüce Meclisimiz, demokrasimize kastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı, zatıaliniz ve İlk Meclisin değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyz ve milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsü sırasında, Yüce Meclisimiz aynı ruhla mücadele etmiş ve ikinci defa gazi unvanını almıştır.

Siz 100 yıl önce 'Meclisten önce ordu gerekir, para gerekir.' diyenlere 'Evvela meclis sonra ordu. Orduyu yapacak millet ve ona vekaleten meclistir.' demek suretiyle millet iradesini, o günkü zor şartlarda dahi her şeyin önüne koymuştunuz. Bu şiarla sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Meclisimiz, orduyu da kurmuş, düşmanı da yenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, kuruluşundan itibaren sahip olduğu bu ruhla çizdiğiniz o kutlu yolda, yılmadan yürümeye devam etmektedir.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir, devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz yekvücut olarak mücadele etme azim ve kararlılığındadır. Bu vesileyle sizi ve Milli Mücadele'yi birlikte yürüttüğünüz yol arkadaşlarınızı ve ahirete intikal etmiş milletvekillerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.

Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Özer, bayramını kutladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlü Levent Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı, farklı okullardan gelen öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu.

Törene CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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